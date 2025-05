TCU pulou dentro do caldeirão do escândalo dos aposentados

No serviço público, todo mal começa com as explicações. Habituado a cobrar, o TCU tornou-se devedor de esclarecimentos. Descobriu da pior maneira que morosidade não rima com moralidade. Visto inicialmente como parte da solução, o TCU virou um pedaço do problema.

Em 2023, o TCU farejou o assalto contra os aposentados. Em 2024, o relator Aroldo Cedraz mandou suspender cautelarmente os descontos malcheirosos que transferiam parte das aposentadorias para a caixa registradora de entidades sindicais. Depois de iluminar o caldeirão, o TCU decidiu pular dentro dele.

As entidades e o INSS atravessaram na tomada de contas do TCU um lote de embargos e de agravos. O caso entrou e saiu da pauta de julgamentos meia dúzia de vezes. Na última delas, na semana passada, os ministros transformaram o plenário do TCU numa lavanderia de roupa suja.