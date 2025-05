Após destravar fintechs, Campos Neto vai trabalhar em uma delas

Campos Neto saiu do Santander, uma casa bancária tradicional, para presidir o Banco Central, instituição que o avô Roberto Campos ajudou a criar em 1964. Retorna ao mercado num banco digital. Entrou para o clube dos ex-dirigentes do BC que ignoram uma implicância de Raúl Prebisch, um economista de outro século. Criador e primeiro diretor-geral do Banco Central da Argentina, Raúl dizia que conhecia demais os bancos para trabalhar num deles.