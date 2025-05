Faça os deputados trabalharem, não reeleja vários deles em 2026

Difícil o Congresso conquistar o respeito da sociedade se alguns parlamentares não se dão ao respeito. Infelizmente, o Legislativo amarga uma progressiva deterioração da sua imagem. Não por miopia da sociedade, mas por uma desconexão dos parlamentares com a realidade. A Câmara aprovou na noite de terça-feira projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais.

Exceto pela aprovação tardia de um Orçamento federal que deveria ter sido analisado no ano passado, o Congresso não votou nada que interessasse ao país neste ano de 2025. Desde o retorno das férias, em fevereiro, os parlamentares desperdiçam suas energias com um debate vexatório sobre a anistia aos golpistas. De repente, os brasileiros foram constrangidos com a criação de 18 vagas adicionais na Câmara.

Em agosto de 2023, a pedido do Pará, o Supremo ordenou que o número de deputados federais por unidade federativa fosse revisto para adequar a representação ao aumento populacional captado pelo Censo Demográfico de 2022. A readequação poderia ser feita por meio da redistribuição das atuais 513 vagas entre os 26 estados e o Distrito Federal. Nessa hipótese, sete estados teriam um número menor de deputados, entre eles a Paraíba do presidente da Câmara, Hugo Motta, que perderia duas vagas. Optou-se pela solução mais cara.