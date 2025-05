Blindar Ramagem dando carona a Bolsonaro é a extrema-unção

Com a cabeça enfiada em sua realidade paralela, Bolsonaro realça outra parte do corpo. Católico, talvez conheça a liturgia cristã. Os óleos da Crisma e do batismo são passados na cabeça. Mas o unguento da extrema-unção, essência usada para perfumar o corpo na hora fatal, é passado até na sola dos pés.