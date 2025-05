Trégua EUA-China adia caos, mas não extingue o pântano

A notícia sobre o armistício que suspendeu por 90 dias a hostilidade tarifária entre Estados Unidos e China animou os mercados. Convém dosar o entusiasmo. Os planejadores econômicos de países e empresas raciocinam em termos de anos, e não dias.

As tarifas dos Estados Unidos e as retaliações da China levaram à interdição do comércio entre os dois países. Durante três meses, as tarifas de Washington sobre produtos chineses cairão de 145% para 30%. As taxas de Pequim sobre as importações americanas descerão de 125% para 30%.

Nesse intervalo, os dois países tentarão fechar um acordo comercial durável. Supondo-se que algum acerto seja fechado, será necessário analisar os termos. Depois, surgirá uma pergunta incontornável. Será durável?