Governo impõe aos aposentados uma calamidade em prestações

O governo está empenhado em provar às vítimas do assalto das aposentadorias que há males que vêm para pior. A pretexto de organizar um ressarcimento incerto, o INSS conduz os velhinhos assaltados numa excursão pelo inferno. Começa nesta terça-feira, sem data para terminar.

Seres analógicos travarão uma guerra com a tecnologia para entrar no aplicativo Meu INSS. Ali, 9 milhões de aposentados serão informados de que parte do seu dinheiro foi parar na caixa registradora de entidades sindicais. Quem for derrotado por logins e senhas pode tentar a sorte no central telefônica 135. Exige paciência.

Desde 2019, os descontos sindicais somam R$ 6,3 bilhões. Mas o que escorreu pelo ladrão antes do ano 2000 perdeu-se nos desvãos da prescrição. Restam R$ 5,9 bilhões. Incapazes de resolver o problema, os planejadores do governo revelaram-se geniais na organização da próxima confusão.