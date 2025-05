À espera de 'milagre', Bolsonaro antevê a 'pena de morte' política

Num prenúncio do que está por vir, o relator Alexandre de Moraes esboçou a futura sentença na sessão em que Bolsonaro foi convertido em réu por unanimidade: "Não é normal que o presidente que acabou de perder uma eleição se reúna com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe".

No único trecho da entrevista em que se aproximou da realidade, Bolsonaro condicionou sua improvável absolvição a um "milagre". Como sentenças absolutórias não costumam brotar do sobrenatural, o réu como que anteviu o próprio futuro:

"Se eu for condenado, pronto, acabou, é 'game over'. Estou com 70 anos. Não aguento disputar uma eleição daqui a oito, dez anos. Para mim, condenação seria a pena de morte..." Nesse trecho da conversa, Bolsonaro fez sentido.