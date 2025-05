Mensagens de Cid insinuam que contas de Michelle são de vidro

Michelle fazia compras com um cartão de crédito da amiga Rosimary Cardoso Cordeiro, que trabalhava como assessora parlamentar do Senado. Cid pagava as faturas em dinheiro vivo, sacado em uma agência do Banco do Brasil dentro do Planalto. Madame disse na época que a verba vinha da conta do marido. Não exibiu os extratos.

Nesse tipo de assunto, não convém discutir com Mauro Cid. Ele é um especialista. A serviço de Bolsonaro, o tenente-coronel foi muito além do que seria recomendável para um coturno indicado pelo Exército para o posto de ajudante de ordens.