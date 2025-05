Tornou-se impossível varrer para baixo do tapete os aposentados

Antes torpedeada por subscrever o pedido de investigação parlamentar, a deputada Tabata Amaral, do PSB, passou a ser cortejada pelo governismo para assumir a relatoria da CPI. Ela se diz disposta a arrostar o desafio. Mas avisa de antemão que não fará concessões à turma do tapete.

Ao permitir que um caso clássico de herança maldita da gestão Bolsonaro se convertesse numa bilionária lambança própria, o governo petista virou sócio do escândalo. O prazo de funcionamento de uma CPI é de seis meses, prorrogáveis por igual período. Com sorte, o ventilador será ligado depois do recesso parlamentar do meio do ano. A comissão pode ganhar outro nome, mas será a CPI da sucessão.