Drama de Biden recoloca a idade de Lula no paiol dos adversários

A saúde de Lula em nada se parece com a de Joe Biden. Mas o bolsonarismo é a cara esculpida e escarrada do trumpismo. Por isso, o novo drama de Biden, diagnosticado com câncer na próstata, recolocou o fator etário no arsenal da oposição no Brasil.

A exploração foi esboçada no ano passado, quando um déficit cognitivo retirou Biden da campanha à reeleição. Hoje, Trump estima as melhoras de Biden. No ano passado, fez troça da saúde do rival. Macaqueando o ídolo, Bolsonaro questionou na época a "saúde mental" de Lula. O aliado Ciro Nogueira rebatizou o presidente brasileiro de "Biden da Silva".

No mês passado, em jantar com líderes partidárias na residência oficial da presidência da Câmara, Lula disse que será candidato à reeleição "se tiver saúde". Em caso de vitória, ele terá 81 anos ao começar o novo governo. Biden concluiu o seu mandato com essa idade.