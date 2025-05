Pito de Moraes expõe legalismo de meia-tigela do general Freire

Magistrado passando uma carraspana em general num tribunal civil é coisa jamais vista. "Ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal ou está falseando a verdade aqui", disse Alexandre de Moraes ao ex-comandante do Exército Freire Gomes, testemunha de acusação na ação penal sobre a trama golpista. Junto com o pito veio um conselho: "Solicito que, antes de responder, pense bem."

Moraes interveio no trecho do depoimento em que o general tentou afastar a lâmina do Supremo do pescoço do almirante Almir Garnier. Na PF, Freire Gomes dissera, em março de 2024, que o ex-comandante da Marinha se colocou "à disposição" de Bolsonaro para dar um golpe de Estado. No Supremo, declarou que Garnier "apenas demonstrou um respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e não tinha opinião naquele momento."

O procurador-geral Paulo Gonet repetiu a pergunta. E Freire Gomes: "Com 50 anos de Exército, eu jamais mentiria." No essencial, o general confirmou o relato que levou Bolsonaro à guilhotina. Repetiu que, junto com o então chefe da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, manifestou-se contra a minuta exposta por Bolsonaro para anular a eleição de Lula. Sobre Garnier, atenuou a versão anterior: "Ele disse que estava com o presidente, a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe."