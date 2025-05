Codevasf migrará do centrão da Câmara para centrão do Senado

Num passado remoto, a Codevasf dedicava-se a financiar projetos de irrigação no semiárido nordestino. Sob Bolsonaro, a antiga Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba expandiu suas fronteiras. Com orçamento bilionário, vitaminado pelas famigeradas emendas secretas, passou a irrigar empreendimentos políticos até no Amapá do senador Davi Alcolumbre. Virou uma loja para a satisfação dos desejos dos congressistas —da pavimentação de estradas à distribuição de tratores, carros, freezers, batedeiras, notebooks e máquinas de costura.

Devolvido à presidência do Senado há três meses, Davi Alcolumbre, estrela ascendente do União Brasil, controla dois ministérios na Esplanada: a pasta das Comunicações e a do Desenvolvimento Regional, de cujo organograma pende a Codevasf. Lula delegou ao senador a prerrogativa de indicar o novo presidente da estatal. É mais uma evidência de que, em Brasília, nada se cria, nada se copia, tudo se corrompe.