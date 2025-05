Heroísmo de Freire Gomes fica nu no escurinho do Zap de Cid

O verdadeiro Freire Gomes não está no depoimento prestado à Polícia Federal no ano passado. O Freire Gomes genuíno tampouco está no testemunho exibido há dois dias no Supremo Tribunal Federal. O general autêntico encontra-se numa mensagem de 30 de dezembro de 2022, armazenada na nuvem do celular de Mauro Cid.

Na PF, o ex-comandante do Exército fez pose de legalista intransigente. Ganhou as manchetes como herói da democrática. No Supremo, exibiu uma resistência edulcorada. Negou ter dado voz de prisão a Bolsonaro. Suavizou o golpismo do amigo Almir Garnier, que colocara a Marinha "à disposição" do capitão.

Na mensagem enviada a Cid, o general disse que estava com o "coração triste" e a "alma amargurada." Mas sua "consciência" lhe dizia que Bolsonaro "fez o correto". Naquele dia, 48 horas antes da solenidade em que deveria passar a faixa para Lula, o capitão fugia para a Flórida.