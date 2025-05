Para ser fiel a si mesmo, Baptista Jr. teria que negar Freire Gomes

Um dilema marca o depoimento do brigadeiro Baptista Júnior como testemunha de acusação no caso da tentativa de golpe. Para se manter fiel a si mesmo, o ex-chefe da Aeronáutica terá que negar no Supremo, nesta quarta-feira, o que foi dito há 48 horas pelo general Freire Gomes, ex-comandante do Exército.

Dois pontos são cruciais. Num, o brigadeiro sustentou na PF que o general ameaçou prender Bolsonaro caso ele implementasse seu plano golpista. Noutro, declarou que o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, colocou "suas tropas à disposição de Bolsonaro".

Freire Gomes negou no Supremo que tenha dado voz de prisão a Bolsonaro. Alega que apenas sinalizou que ele poderia ser "enquadrado judicialmente" caso violasse a lei. Sobre a adesão do chefe da Marinha, afirmou que Garnier "apenas demonstrou um respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas."