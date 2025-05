'Ameaçado, ele dobra aposta', diz ministro do STF sobre Moraes

A ameaça do chefe do Departamento de Estado americano Marco Rubio de impor sanções contra Alexandre de Moraes virou assunto nos bastidores do Supremo. A avaliação interna é que o tiro, se for disparado, sairá pela culatra.

"Sempre que se sente ameaçado, ele dobra a aposta", disse um ministro do Supremo sobre a disposição do relator da ação penal que trata da tentativa de golpe. O colega disse que Moraes lhe pareceu despreocupado. Afirmou não ter dinheiro nem propriedades nos Estados Unidos.

Para o ministro, a ameaça do chefe da diplomacia dos Estados Unidos é mal fundamentada —"Violação de direitos é piada"—, mal disfarçada —"Traz as digitais de Eduardo Bolsonaro"— e mal orientada —"Chega na hora em que o brigadeiro Baptista Júnior confirma no Supremo revelações corrosivas."