Tolerância com a fome em Gaza expande fronteira da intolerância

Desde a incursão terrorista do Hamas, em 7 de outubro de 2023, no maior ataque contra judeus desde o holocausto, avolumam-se as evidências de que a resposta do gabinete Netanyahu se tornou criminosamente desproporcional. Deseja-se eliminar não o Hamas, mas os próprios palestinos.

Nos últimos dias, a palavra "intolerável" foi usada em comunicados dirigidos a Netanyahu pelo Reino Unido, França, Canadá e União Europeia. Ameaçam impor retaliações a Israel. É pouco.

A tolerância do mundo com a destruição de Gaza e a fome dos palestinos sobreviventes expande as fronteiras da intolerância. É preciso impor punição rápida e rigorosa ao assassino de Washington e também ao carniceiro de Tel Aviv.