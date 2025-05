Fernando Haddad paga quatro micos em menos de 24 horas

Num intervalo de menos de 24 horas, Fernando Haddad pagou quatro micos. Ao combinar o congelamento de despesas de R$ 31 bilhões com um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras, forneceu material a reativação do apelido Taxad.

Numa bola dividida desnecessária, desmentiu seu número dois Dario Durigan ao negar que tivesse discutido as medidas com o chefe do Banco Central. A conversa com Gabriel Galípolo de fato aconteceu, na terça-feira. Foi tensa.

Haddad voava para São Paulo quando o mercado financeiro, mesmo fechado, ferveu. Rui Costa convocou reunião emergencial para revogar parte do decreto de Haddad. Desistiu-se de elevar em 3,5% o IOF sobre fundos de investimento no exterior.