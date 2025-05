Relacionamento entre Haddad e Galípolo trincou na crise do IOF

Galípolo irritou-se porque o secretário-executivo de Haddad, Dario Durigan, disse aos repórteres que ele havia sido consultado sobre as medidas. Ficou subentendido que o presidente do BC avalizara a derrapagem.

Haddad viu-se compelido a desmentir Durigam. Numa postagem feita na rede X às 20h20m de quinta-feira, o ministro anotou que "nenhuma" das providências foi "negociada com o BC."

Sobre as medidas fiscais anunciadas, esclareço que nenhuma delas foi negociada com o BC. -- Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 22, 2025

Nesta sexta-feira, Galípolo cuidou de tornar pública sua "antipatia" e "resistência" à utilização do IOF como ferramenta para atingir as metas fiscais que a equipe econômica se antoimpôs.

O chefe do BC participou por videoconferência de seminário promovido pela FGV, no Rio de Janeiro. A alturas tantas, foi instado a comentar o receio dos operadores do mercado de que a elevação do IOF sobre fundos de investimento no exterior seria um prenúncio de controle cambial.

O temor do mercado não fazia nexo, pois o Brasil registra um fluxo positivo de entrada de capitais. De resto, possui um nível confortável de reservas em dólar. Mas o receio levou ao recuo do governo.