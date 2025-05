Tarcísio dá pseudônimo aos bois

Música para os oligarcas do centrão, a voz de Tarcísio pode soar como zumbido no ouvido de Bolsonaro. É como se a criatura entoasse Raul Seixas para o criador: "Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. E não adianta vir me dedetizar".

Ciro Nogueira, patriarca-chefe do PP, cuidou de matizar a partitura. Disse que o Brasil pode "chamar Tarcísio de presidente muito em breve. Agora ou em 2030." Valdemar Costa Neto, dono do PL, disse que "Bolsonaro é quem vaio decidir quem será o candidato. Por quê? Porque ele é o dono dos votos."

Ou seja: A mosca e a sopa são a mesma coisa. Tarcísio discursa como sujeito, mas é objeto de Bolsonaro. Parece que está boiando no caldo do bolsonarismo. Mas está mergulhado nele. Tarcísio é parte do caldo. Para encorpar o seu projeto, precisa afinar para Bolsonaro, assumindo um compromisso com o indulto.