Autossuficiente, centrão dificulta planos de Lula e de Bolsonaro

Na política, a perfeita solidão é uma aliança com o centrão. O grupo adquiriu inédita autonomia depois que passou a mandar e, sobretudo, desmandar em mais de 20% do Orçamento federal. A autossuficiência deixou o apoio político do centrão muito parecido com a sombra. Só aparece quando o Sol brilha.

No momento, o centrão coloca na roda os líderes da polarização. Trata Lula como candidato sem muito futuro e Bolsonaro como político com excesso de passado. Ordenha ministérios na Esplanada de Lula enquanto constrói à margem de Bolsonaro um projeto alternativo de oposição para 2026.

Sem desembarcar do governo Lula, caciques do PP, União Brasil, PSD e Republicamos se juntaram a chefes do PL e do Podemos para aplaudir, na semana passada, um discurso nacional de Tarcísio de Freitas. Nele, o governador paulista irritou Bolsonaro ao se expressar como presidenciável sem falar de anistia.