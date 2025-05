Eduardo achou nos EUA mais sarna para Bolsonaro se coçar

Desde que trocou o mandato de deputado federal pelo autoexílio nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro ateou na conjuntura duas dúvidas cruciais: Qual seria sua capacidade de atrair as simpatias do trumpismo para a causa bolsonarista? O que poderia fazer para reduzir as antipatias do Supremo pelo seu pai?

Na semana passada, Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado americano, disse numa comissão do Congresso dos Estados Unidos que há "grande possibilidade" de imposição de uma sanção contra Alexandre de Moraes. A ameaça não fez Xandão virar ex-Xandão. Tampouco fez sumir a unanimidade com que os ministros da Primeira Turma acompanham os votos do relator.

Por enquanto, a única consequência prática da incursão internacional de Eduardo foi a abertura, nesta segunda-feira, de um novo o inquérito no Supremo. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal investigará as articulações americanas do deputado contra autoridades brasileiras. O relator do caso, ironia suprema, será Alexandre de Moraes.