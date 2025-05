Bolsonaro indica a aliados que pode apoiar Eduardo para 2026

Alguma coisa subiu à cabeça de Bolsonaro depois que o Supremo determinou a abertura de inquérito contra o seu filho. Num surto dinástico, sinalizou a aliados a intenção de transformar Eduardo Bolsonaro na sua opção preferencial para 2026. Nas suas palavras, "a perseguição ao filho" não lhe deixa outra alternativa.

Levando a ameaça às últimas consequências, Bolsonaro ignoraria o fato de estar inelegível e comporia uma chapa com o filho na posição de vice. Bloquearia o debate sobre outras alternativas conservadoras até o indeferimento de sua candidatura pelo TSE, em agosto de 2026.

Na sequência, a dois meses da eleição presidencial, Bolsonaro lançaria o nome de Eduardo, exatamente como fez Lula com Fernando Haddad na sucessão de 2018. A diferença é que Eduardo, a exemplo do pai, tornou-se candidato a uma sentença criminal do Supremo.