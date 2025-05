PGR flerta com o risco de dar a Bolsonaro papel de coitadinho

A Primeira Turma do Supremo ouve testemunhas há duas semanas. Os depoimentos reforçaram as acusações contidas na peça da Procuradoria. Não surgiu, por ora, uma mísera novidade capaz de socorrer os réus. Pelo andar da carruagem, as condenações do grupo crucial, que inclui Bolsonaro, sairão até outubro. Instalar gambiarras num processo tão sólido seria burrice.