Presença de Marina é agressão ao meio ambiente do Congresso

Desde que retornou à presidência do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre molha o paletó para provar que o impossível é apenas uma palavra que carrega o possível dentro de si. Nos últimos dias, o senador atingiu o inimaginável. Conseguiu transformar a presença de Marina Silva no Congresso numa agressão ao meio ambiente do Legislativo.

Uma semana depois de explodir as regras do licenciamento ambiental, o Senado convidou Marina para debater na Comissão de Infraestrutura a criação de unidades de conservação na região da bacia do Rio Amazonas, no Amapá, estado de Alcolumbre. O convite revelou-se uma emboscada.

Marina foi ofendida por senadores, teve o microfone cortado e se retirou da sessão. Alcolumbre honrou sua plateia com um sonoro silêncio. O episódio emoldura a incivilidade que polui a política nacional. Em meio ao avanço da deterioração, quase tudo mudou exceto Marina Silva. É possível discordar da ministra, jamais desrespeitá-la.