STF cutuca big techs para ver se a Casa Branca realmente morde

No julgamento a ser retomado na semana que vem, o Supremo discute o artigo do Marco Civil da Internet que trata da retirada de postagens tóxicas nas redes sociais. Hoje, as plataformas digitais só podem ser punidas se descumprirem ordem judicial de remoção de conteúdo, como fez a rede X ao ignorar no ano passado decisões de Moraes.

A tendência da maioria do Supremo é de exigir a remoção de posts criminosos mediante mera notificação, sem a necessidade de intervenção da Justiça. O que obrigaria as big techs a fazer a moderação de conteúdo, para bloquear postagens que estimulem, por exemplo, a pedofilia, a automutilação de crianças, o racismo, o terrorismo e os crimes contra o Estado Democrático de Direito. É como se o Supremo cutucasse as big techs com o pé para ver se a Casa Branca realmente morde.