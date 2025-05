Entre Bolsonaro e a democracia, Tarcísio faz opção pelo cinismo

Espanta mesmo é quando Tarcísio e seus apoiadores do centrão, intimados pelas circunstâncias a escolher entre Bolsonaro e a democracia, façam opção preferencial pelo cinismo. Sabem que, para a direita nacional, o capitão vale mais na tranca do que solto. Foi Valdemar da Costa Neto quem vaticinou: "Se for preso, Bolsonaro elege um poste de dentro da cadeia". A questão agora é saber se a hipotética eletricidade do preso vale o curto-circuito do indulto que Tarcísio teria que assinar se chegasse à Presidência da República.

Juridicamente, testemunhos como o de Tarcísio têm serventia nula para o réu. A desconversa não apaga os fatos. Politicamente, o conservadorismo hipoteticamente sensato do governador beija a morte sem a garantia de que seu nome estará no inventário político do futuro presidiário.