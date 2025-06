Congresso age para dar à gestão Lula a aparência de um Titanic

Não foi por falta de aviso. Há cinco meses, às vésperas de deixar a presidência da Câmara, Arthur Lira sinalizou o que estava por vir: "Ninguém embarca em um navio se sabe que vai naufragar." Nesta quarta-feira, o deputado Hugo Motta, pupilo e sucessor de Lira, tratou o governo Lula como um Titanic, cujo comandante tem encontro marcado com um iceberg na sucessão de 2026.

Motta surpreendeu o Planalto ao antecipar de supetão a votação no plenário da Câmara do projeto que revoga o aumento do IOF anunciado em maio pelo governo. Articulou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação da proposta também na Casa vizinha. Completado o serviço, o governo será compelido a realizar um novo corte de despesas.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias vislumbrou na articulação um ensaio de desembarque dos partidos do centrão e legendas assemelhadas: "Esses partidos estão divididos", disse Lindbergh à Globonews. "Cada um terá que decidir se quer estar com o projeto do governo ou se vai seguir outro caminho."