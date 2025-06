Congresso deixa Lula com a crise, e fica com o Tesouro

O Congresso conseguiu dois milagres. Ao revogar o aumento do IOF, deixou Lula com a crise. Ao criar no mesmo dia mais 18 vagas para deputados federais —ideia rejeitada por 76% da população, segundo o Datafolha—, sinalizou que não abre mão das arcas do Tesouro.

Os milagres foram produzidos pela combinação de uma paixão com uma aversão. O Congresso apaixonou-se pela irresponsabilidade fiscal. E Lula tornou-se avesso à ideia de governar com pouco dinheiro.

Desde Eduardo Cunha, precursor de Arthur Lira e padrinho de Hugo Motta, o Congresso construiu um paraíso particular. Nele, chega-se à glória do mandato eterno gastando verba pública como se fosse dinheiro grátis.