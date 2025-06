Entre quatro paredes, Lula ameaça partir para a briga

Lideranças do centrão enxergam na movimentação de Dino um jogo combinado. A despeito das evidências em contrário, não há força no universo capaz de aplacar a maledicência segundo a qual o ministro age em parceria com o Planalto, que acusa os congressistas de transformar as emendas num fator de chantagem.

O centrão adquiriu inédita autonomia depois que passou a mandar e, sobretudo, desmandar em mais de 20% do Orçamento federal. Autossuficiente, coloca na roda os líderes da polarização.

O grupo ordenha os cofres públicos enquanto tenta construir à margem do governo e do bolsonarismo radical um projeto alternativo para 2026. Seus operadores tratam Lula como candidato sem futuro e Bolsonaro como um condenado à cadeia pelo golpismo do passado recente.

Um dos tecelões do centrão comparou a conjuntura brasiliense à conflagração do Oriente Médio. "Se der uma de Trump, usando bombas do Supremo para torpedear o Congresso, Lula iniciará uma guerra da qual pode se arrepender. Descobrirá da pior maneira que Brasília não é Teerã."