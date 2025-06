Bolsonaro piscou na Paulista: 'Nem preciso ser presidente'

Bolsonaro odeia a realidade. Mas soou na Avenida Paulista como se tivesse percebido que a realidade é o único lugar onde pode continuar sonhando com um indulto. Discursando para uma plateia esvaziada, rogou aos seus devotos que elejam 50% da Câmara e do Senado em 2026: "Me deem isso que eu mudo o destino do Brasil". Jogou a toalha: "Nem preciso ser presidente".

Pouco antes, num discurso calibrado, Tarcísio de Freitas fez pose de Plano B ao lado do "mito": "O Brasil não aguenta mais a desfaçatez, a corrupção, o governo gastador, com juros altos. O Brasil não aguenta mais o PT. Fora PT. O Brasil não merece esses caras. Vamos dar essa resposta no ano que vem. Vamos nos reencontrar com a esperança, com a prosperidade."

Em conversa com os repórteres, Flávio Bolsonaro como que iluminou a pantomima. Disse que candidatos de direita que ambicionam o apoio do pai precisam assumir o compromisso de abrir a cela: "Quem defende a democracia tem que se comprometer com esse indulto." A troca de apoio pela clemência já havia sido esboçada por Flávio em entrevista à Folha.