Antipetismo de Tarcísio já fala mais alto que bolsonarismo

Antes de assumir a condição de presidenciável, Tarcísio de Freitas tenta a sorte como mágico. Esforça-se para virar um bolsonarista raiz sem muitas raízes. Ainda não completou a metamorfose. Mas seu antipetismo começou a falar mais alto do que seu bolsonarismo.

No discurso que fez ao lado de Bolsonaro na Avenida Paulista, no domingo, Tarcísio adilou o "mito" sem atacar o Supremo Tribunal Federal. Não disse um pio contra Alexandre de Moraes. Preferiu caprichar nas pancadas contra Lula. Associou o governo petista à corrupção e à gastança. "O Brasil não aguenta mais o PT", disse.

Quindim do centrão, do agronegócio e do mercado financeiro, Tarcísio notou que conservadorismo não se confunde com bolsonarismo. Em 2018, Bolsonaro elegeu-se presidente porque encarnou o antipetismo, maior força política da ocasião. Em 2022, incomodado com a desastrosa Presidência do capitão, parte do conservadorismo tapou o nariz para votar em Lula.