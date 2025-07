Quaest mostra que Lula 3 vai virando uma xepa na Câmara

A aversão dos deputados à tributação de milionários leva água para o moinho de Lula, que ergueu a lança da "justiça tributária" na guerra do IOF. Pode ser um bom mote de campanha. Mas não enche o caixa do governo. Com um ano e meio de mandato pela frente, Lula corre o risco de azedar antes do fim da xepa.