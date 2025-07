Veto à criação de novas vagas de deputados tornou-se imperativo

A origem da desfaçatez é uma decisão judicial. Ao julgar ação do governo do Pará, o Supremo fixou prazo para que o Congresso redistribuísse as cadeiras da Câmara com base na população apurada pelo último Censo do IBGE. Em vez de fazer um rearranjo das bancadas, preferiu aumentar o plenário. Se a lógica fosse o critério para nortear as votações no Congresso e os movimentos da caneta do presidente, Brasília seria um deserto sem oásis.