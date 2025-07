Lula vai ao palanque de salto alto

Lula transformou em comício um evento na Petrobras. Apaixonado pela própria voz, disse a certa altura: "Se acontecer tudo que eu estou pensando, este país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes".

Depois que o slogan "ricos contra pobres" retirou a militância petista das cordas nas redes sociais, alguma coisa subiu à cabeça de Lula. Já não acha necessário nem simular apreço pelas contas. "O modelo da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo", declarou em outro evento, do Brics.

Nem parece o mesmo presidente que elevou a alíquota do imposto sobre operações financeiras. No início da semana, Lula chamou de "absurda" a decisão de Hugo Motta de articular a derrubada do seu decreto. "Cada macaco no seu galho", disse. "Eles legislam, eu governo."