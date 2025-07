Donald Trump agora quer tarifar soberania e democracia do Brasil

Trump sustenta que a forma como o Brasil trata Bolsonaro é uma "vergonha". Repete a falácia segundo a qual o julgamento do capitão é uma "caça às bruxas", que deve "acabar imediatamente".

Queixa-se, de resto, de decisões do Supremo contra big techs americanas. Nada a ver, portanto, com a balança comercial entre os dois países. Uma balança na qual os Estados Unidos são superavitários.

O tiro de Trump não fere apenas as exportações brasileiras. Acerta em cheio os pés de barro da falange trumpista no Brasil. Potencial representante do conservadorismo na corrida presidencial, o governador paulista Tarcísio de Freitas, por exemplo, equilibra-se sobre uma corda bamba.

No dia da eleição de Trump, depois acomodar sobre as orelhas um boné vermelho com o slogan "Make America Great Again", Tarcísio levou às redes sociais um vídeo expondo suas expectativas sobre os Estados Unidos.

"Uma economia mais forte", anotou o governador, "com menos impostos, uma outra visão acerca da América Latina, uma postura diferente em relação às disputas comerciais que podem virar oportunidades para nós se bem lidas e aproveitadas".

À frente de um estado que responde por mais de 30% de tudo o que o Brasil vende para os Estados Unidos, Tarcísio logo terá que explicar seu entusiasmo a cada empresário que amarga prejuízos e a cada brasileiro que perde o emprego por causa das tarifas de Trump.