Adversários fornecem a Lula os inimigos que ele pedia a Deus

Apontado pela oposição como político defasado, Lula foi presenteado pelos adversários com uma excursão pelo passado. Ganhou dois inimigos que pedia a Deus: os bilionários e Tio Sam. Retirou da mochila duas ferramentas antigas: a luta de classes e o nacionalismo. Avesso ao celular, Lula bombou nas redes sociais.

Há duas semanas, havia no Planalto um presidente combalido à procura de um discurso. Os rivais revigoraram Lula com dois gols contra. Na crise do IOF, o centrão tarcisista forneceu material para memes anti-Congresso.

Ao inspirar o tarifaço de Trump contra o Brasil, o clã Bolsonaro ressuscitou o imperialismo nostálgico, o bom e velho inimigo que sempre animou a esquerda a viver. De repente, Lula passou a dispor de duas bandeiras populistas e poipulares: "pobres contra ricos" e "ianques, go home!".