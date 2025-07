Governo e empresários avaliam que a melhor guerra é a evitada

O segundo desafio é encontrar assunto. Governo e exportadores brasileiros querem sentar à mesa para falar sobre comércio. Trump quer virar a mesa para forçar a entrega de uma mercadoria que o Brasil não se dispõe a entregar: a impunidade de Bolsonaro.

Nesse contexto, a família Bolsonaro desafia, além da lógica, a teoria de Charles Darwin. Usa Trump para obter do Congresso, na base da extorsão, a anistia do chefão do clã. A aliança antipatriótica com o imperador laranja transforma dinastia Bolsonaro em peça de estudo sobre a regressão da espécie.