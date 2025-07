Trump, Bolsonaro e Tarcísio são novos cabos eleitorais de Lula

Para felicidade de Lula, a recuperação de imagem foi maior entre os eleitores do Sudeste, da classe média, com maior escolaridade. Um sinal de que a boa receptividade da resposta do governo à crise ultrapassou as fronteiras da bolha petista, atingindo as franjas de um eleitorado de centro que, embora minoritário, tende a ser vital na definição da sucessão de 2026.

Ao impor derrotas ao governo no Congresso, o centrão ativou nas fornalhas publicitárias da Secom o slogan "pobres contra ricos". A parceria do bolsonarismo com Trump forneceu a lenha que permite a Lula avançar sem sair do lugar. Apenas enrolando-se na bandeira do patriotismo, Lula arrastou o apoio de 53% do eleitorado à ideia de impor a reciprocidade a Trump. Com os inimigos que tem, Lula vai acabar dispensando os aliados.