Zonzo, Bolsonaro tenta escapar do tarifaço de Trump de fininho

A tentativa de Bolsonaro de escapar de fininho do tiroteio esbarra nos fatos. Logo que Trump disparou a tarifa de 50% contra o Brasil, Eduardo imprimiu suas digitais no cabo da arma. Subscreveu, envaidecido, postagem realçando o "intenso diálogo" que mantinha com o governo americano.

Eduardo anotou que a carta enviada a Lula, na qual Trump condiciona a suspensão do tarifaço à interrupção do processo contra Bolsonaro, "confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade." Desde então, o clã usa o tiro de Trump para cobrar a anistia do patriarca.

Declarando-se "apaixonado" por Trump, Bolsonaro agora faz pose de negociador: "Me deem o passaporte de volta, que eu converso com ele". A oferta soa mais como tentativa de fuga de um quase-presidiário do que como solução.