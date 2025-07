Veto, porrada e bomba agitaram bastidores noturnos de Brasília

Lula escorou o seu veto na vontade popular. Segundo a Quaest, 85% dos brasileiros rejeitam o aumento do número de deputados. Depois de guerrear no Supremo para restaurar parte do IOF que aumentou para fechar as contas do governo, Lula alegou que a elevação do número de deputados geraria aumento de despesas sem definir fontes de compensação.

A vingança da Câmara, por ilógica, leva água para o moinho de perfis eletrônicos que inundam as redes sociais com bordões do tipo "Congresso inimigo do povo". Na prática, os parlamentares espancam a si mesmos.