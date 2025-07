Evitada por opção, prisão de Bolsonaro não foi descartada

Bolsonaro livrou-se da prisão preventiva por um triz. A hipótese de encarceramento foi efetivamente debatida nos bastidores da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. A providência foi evitada por opção, não por falta de material ou por ausência de fundamentação técnica.

Embora tenha sido posta momentaneamente de lado, a carta da prisão antes da condenação permanece no baralho do Supremo. Sua utilização está condicionada à análise do conteúdo de equipamentos apreendidos na batida policial realizada na casa do réu, incluindo o celular e um pen drive recolhido no banheiro.

De resto, Bolsonaro será preso se descumprir qualquer uma das medidas cautelares —entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.