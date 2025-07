Lula oscila entre ir bem e passar do ponto na guerra com Trump

A estratégia adotada por Lula para defender o Brasil da chantagem tarifária de Trump é um sucesso. As pesquisas não deixam dúvida. Para dar certo, basta que Lula continue sendo um sucesso. Trump restaurou a paixão de Lula pelo próprio gogó. Num único dia, sua voz soou em dois palanques —Goiânia e Juazeiro—, num canal americano e numa rede nacional de rádio e TV.

Nas quatro oportunidades, Lula percorreu a estreita fronteira que separa as pessoas que estão indo bem daquelas que vão longe demais. Disse que Trump "não foi eleito para ser imperador do mundo", que ele "poderia ser preso" se a invasão ao Capitólio tivesse ocorrido no Brasil, que não aceita "ordem de gringo" e que vai taxar "as big techs americanas".

Das quatro manifestações de quinta-feira, a mais bem estruturada foi a peça que o marqueteiro Sidônio Palmeira redigiu para Lula ler na gravação que foi ao ar em rede nacional. O texto desfez as mentiras de Trump, reafirmou a soberania brasileira, envernizou o Pix e iluminou a traição do bolsonarismo à pátria. A estética eleitoreira, com imagens de brasileiros sorridentes, destoou da atmosfera institucional.