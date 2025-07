Tarcísio vira drone de Bolsonaro

Bolsonaro foge da verdade como o gato corre da água fria. Mas Tarcísio, teleguiado, trata seu criador como o político mais corajoso que já conheceu. Avalia que não lhe faltou coragem para "defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças." Refere-se a Bolsonaro como um democrata de mostruário. "Estamos e seguiremos ao seu lado."

Falta ao mundo um estudo científico sobre a influência das mães na longevidade da raça humana. De um modo ou de outro, vivem mais as pessoas que se adaptam aos conselhos de suas mães. Um dos conselhos vitais de qualquer mãe é: "Cuidado com as más companhias."

Na cartilha de uma boa mãe, as más companhias são mais perigosas do que germe de corrimão, sujeira de cédula de dinheiro, vento encanado e manga com leite. Tarcísio obviamente não ouviu todas as recomendações de sua mãe.

Bolsonaro empurrou Tarcísio para a disputa do governo de São Paulo quando todos consideravam sua candidatura inviável. Poderia conviver com capitão por uma visão míope de gratidão. Qualquer mãe entenderia isso. Mas ir atrás do Bolsonaro, cortejar o Bolsonaro, macaquear o Bolsonaro na idolatria a Trump, condicionar a viabilidade do sonho presidencial à impunidade do Bolsonaro... Aí já é demais!

Alguma liderança da direita nacional —Gilberto Kassab?— deveria assumir a função de mãe de Tarcísio. Só para dizer: "Queime em praça pública o boné do 'Make America Great Again'! Afaste-se do Bolsonaro, meu filho! Rápido! Ele coloca a família dele acima de tudo, Trump acima de todos! Afaste-se enquanto é tempo! É para o seu próprio bem, meu filho."