Aliados temem inspeção da PF em equipamentos de Bolsonaro

A dúvida é o combustível do medo. No momento, o bolsonarismo vive a síndrome do que está por vir após a inspeção que a Polícia Federal realiza nos equipamentos apreendidos durante a batida de busca e apreensão que varejou a casa e o escritório de Bolsonaro.

Os aliados tremem sobretudo diante da varredura que Alexandre de Moraes autorizou a PF a realizar no celular de Bolsonaro e no pen drive recolhido no banheiro de sua casa. Receiam que "mito" tenha produzido provas contra si mesmo. Não seria a primeira vez.

A hipótese de surgimento de novos dados comprometedores gerou uma reflexão no Supremo Tribunal Federal. Ministros da Corte descartam a hipótese de incluir eventuais achados da PF no processo sobre a trama golpista.