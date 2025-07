Bolsonaro coloca 'tornozeleira' no centrão e monitora Plano B

Bolsonaro e o centrão passaram a cultivar noções diferentes sobre o tempo. Para Bolsonaro, o maior erro é a pressa na definição de um Plano B antes da hora. Para o centrão, o grande equívoco é a lentidão diante da oportunidade de lançar rapidamente a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas.

Na sexta-feira, Bolsonaro recusava-se a expor a tornozeleira instalada entre a pena e um dos seus pés de barro. "Não vou mostrar porque é uma humilhação", esquivou-se. Nesta segunda, mudou de ideia. Arrastou o símbolo de sua decadência pelos corredores da Câmara. Exibiu-o com orgulho, sob um coro de "mito, mito, mito..."

"Não roubei os cofres públicos, não matei ninguém", declarou Bolsonaro. Rodeado de parlamentes do PL e do Novo, caprichou na pose de perseguido. "Estou aqui porque sou inocente. É uma covardia com um ex-presidente da República. O que vale para mim é a lei de Deus".