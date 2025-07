Bolsonaro brinca de roleta russa

Cercado por medidas cautelares do Supremo, Bolsonaro percebeu que a única porta que está inteiramente aberta para ele é a da cadeia. Poderia tentar vir em outra direção. Mas age como se preferisse ir em cana antes mesmo de uma condenação definitiva.

Aliados do centrão foram a campo para conter os impulsos autodestrutivos de Bolsonaro. Se forem malsucedidos, as explicações que os advogados do réu foram intimados a prestar até o final do dia podem ficar obsoletas antes de chegar à mesa de Alexandre de Moraes.

Na segunda-feira, Bolsonaro foi à Câmara para mobilizar sua facção e fornecer às redes sociais de terceiros as imagens de sua tornozeleira e o blábláblá da "humilhação". Moraes enxergou na coreografia uma violação à ordem de abstinência digital.