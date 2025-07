Trump deixa Brasil falando sozinho a 7 dias do tarifaço

A Casa Branca deixou o Planalto em posição delicada. Desde que Trump anunciou que sancionaria as exportações brasileiras em 50%, Lula e seus operadores falam de negociação, mas agem como se estivessem prestes a entrar numa savana para se atracar com um porco-espinho.

À medida que o calendário avança, o tamanho do bicho aumenta. A uma semana do dia fatal, o Brasil continua falando sozinho. Trancado em seus rancores, Trump já soa como um elefante-espinho. Quer esmagar, não negociar o tamanho da espetada.

No melhor estilo faço porque posso, declarou: "Em alguns casos, é 50% porque o relacionamento não tem sido bom com esses países. Então apenas dissemos: 'Vão pagar 50'. E é isso." Difícil negociar com quem quer brigar. Impossível transigir com quem apresenta a impunidade de Bolsonaro como pré-condição para o diálogo.