Ou Congresso expurga Eduardo ou se desmoraliza junto com ele

Na nova chantagem do filho de Bolsonaro, Hugo Motta será punido pela Casa Branca caso não leve à pauta de votações da Câmara o projeto que concede anistia aos golpistas, entre eles, naturalmente, papai. Davi Alcolumbre será sancionado se engavetar o pedido de impeachment de Moraes, renovado nesta semana por Flávio Bolsonaro.

Procurado, Motta não se deu por achado. Alcolumbre mandou dizer que não pretende comentar. O silêncio da dupla denuncia uma estrondosa covardia. Um desrespeito com a Constituição e os regimentos internos do Congresso.

A Constituição anota no seu artigo 1º que "a República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito" e tem como primeiro fundamento "a soberania". O parágrafo único desse artigo inaugural estabelece que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente".

O regimento interno da Câmara estabelece no primeiro inciso do artigo 3º que é dever do deputado federal "promover a defesa do interesse público e da soberania nacional". Define, em outras palavras que uma das atribuições primordiais do deputado é pegar em lanças pelo bem comum da sociedade brasileira e pelos interesses do país.

Exercendo a atividade de traidor do Brasil em tempo integral, Eduardo rasga a Constituição. Sapateia em cima do regimento da Câmara. Desonra os 741 mil votos que obteve do eleitorado de São Paulo no pleito de 2022.

A ausência de um posicionamento qualquer dos dirigentes do Congresso sobre o pedido de cassação do mandato do traidor injeta na conjuntura brasiliense uma vergonha convulsiva. Quando alguém precisa tomar uma decisão e não toma, está tomando a decisão de não fazer nada. E nada, no caso de Eduardo Bolsonaro, é uma palavra que já ultrapassa tudo.