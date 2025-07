Saída para o impasse com EUA está na mesa, não no palanque

Surgiu um relâmpago no meio da crise. Pode ser visto apenas como mais uma descarga elétrica ou como um clarão benfazejo. O Brasil foi informado de que os Estados Unidos desejam ter acesso a minerais estratégicos para o setor tecnológico. Riquezas como lítio e nióbio, abundantes no subsolo brasileiro. A novidade produziu uma trinca na retórica oficial.

Questionado pelos repórteres, Geraldo Alckmin não descartou a hipótese incluir os minerais na agenda: "Existe uma pauta muito longa que pode ser explorada e avançada. Você tem inúmeras áreas". Discursando para uma plateia companheira num comício em Minas Gerais, Lula soou categórico: "Ninguém põe a mão."

As relações com os Estados Unidos entraram num túnel escuro desde que Trump sequestrou as exportações do Brasil, exigindo como resgate a impunidade de Bolsonaro. Até ontem, só havia pus no fim do túnel. O interesse dos americanos pelos minerais surge como um filete de luz.