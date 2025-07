O acordo EUA-União Europeia não é notícia boa para o Brasil

De resto, a iminente entrada em vigor do tarifaço de 50% contra o Brasil, com início previsto para a próxima sexta-feira, tende a aumentar a pressão sobre o governo brasileiro pela abertura de um canal qualquer de comunicação com a Casa Branca.

Além da União Europeia, já fecharam acordos com Trump países como Japão, Reino Unido, Filipinas e Indonésia. A China obteve trégua de 90 dias, que vence em 12 de agosto. O que diferencia esses países do Brasil é que nenhum deles teve que lidar com sanções de viés político. No caso brasileiro, Trump exigiu em carta um mercadoria indisponível: a interrupção imediata do julgamento de Bolsonaro no Supremo.

Trump descartou a hipótese de adiar o tarifaço previsto para 1º de agosto. Foi ecoado pelo secretário de Comércio americano, Haward Lutnick. Lula chama seu vice Geraldo Alckmin de "conversador número um" do governo. Lamenta que "ninguém quer conversar com ele".

O secretário Lutnick falou com Alckmin pelo telefone dias atrás. Neste domingo, esclareceu que não lhe cabe senão "preparar a mesa". É Trump quem "lidera a mesa de negociações", disse o secretário. No caso do Brasil, que coleciona déficits comerciais com os Estados Unidos desde 2009, não há nem uma mesa, que dirá uma negociação.